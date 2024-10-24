24 Ekim 2024 altın fiyatları ne kadar? Altının gramı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10,10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 13 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazanarak 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.