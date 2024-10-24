Denizli’de beyaz altın heyecanı

PAMUK üretiminde Türkiye'de 8. sırada olan Denizli'de beyaz altın hasadı başladı. Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Sayın Abdullah Demir, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli, özel firma yetkilileri ve üreticiler hasat etkinliğine katıldı.

Merkezefendi ilçesi Aşağışamlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bekir Gökçen'e ait 10 dekarlık alanda ki etkinlikte konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Denizli olarak yaklaşık 12 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılıyor ve yaklaşık 58 bin tondan fazla ürün hasat ediyoruz. Üreticimiz tarlalarının başında üretime devam ediyorlar" dedi.

Parsellere göre ortalama 470 kilogram pamuk üretimi yapan Denizli Tarım İl Müdürü Şakir Çınar, "2023 yılında Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerimizde 123 bin 790 dekar alanda 57 bin 856 ton pamuk elde ettik. Makinalı hasat işlemleri devam etmekte hasat yapılan parsellere göre ortalama verim 470 kg olmuştur. Üreticilerimizin hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu