32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler?

32. dönem POMEM başvurularına ilişkin son dakika gelişmeleri araştırılıyor. POMEM başvuruları başladı mı? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? soruları merak ediliyor. pa.edu.tr internet adresi POMEM başvurularına ilişkin detaylar için sıklıkla kontrol ediliyor.İşte 32. dönem POMEM başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...
32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
32. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
32. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. Bşvuru kılavuzu da henüz yayınlanmadı.
POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.
Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
POMEM başvuru şartları, 32. Dönem POMEM başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak