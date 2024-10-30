İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

TÜRK havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018'deki açılışından bugüne kadar 317,7 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 6 yıl geçti. Toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve birçok alanda dünyada ilkleri barındıran İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirildi.