2025 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

KOMİSYONDAKİ bütçe mesaisi, perşembe günü Meclis Başkanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerle devam edecek. Ardından, belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak. 2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

BÜTÇE TAKVİMİ

31 Ekim Perşembe: TBMM 5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı

7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı

13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı

15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı

18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı

20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı

21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı

22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı

26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı

29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı