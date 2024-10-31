2025 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

KOMİSYONDAKİ bütçe mesaisi, perşembe günü Meclis Başkanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerle devam edecek. Ardından, belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak. 2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
BÜTÇE TAKVİMİ
31 Ekim Perşembe: TBMM 5 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı
6 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı
7 Kasım Perşembe: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8 Kasım Cuma: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
12 Kasım Salı: Ticaret Bakanlığı
13 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı
15 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı
18 Kasım Pazartesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
19 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı
20 Kasım Çarşamba: İçişleri Bakanlığı
21 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı
22 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı
25 Kasım Pazartesi: Milli Savunma Bakanlığı
26 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
27 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
28 Kasım Perşembe: Adalet Bakanlığı
29 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı