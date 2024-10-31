Bol ve iri palamut balıkçıların yüzünü güldürüyor

Samsun'da bol av sayesinde bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, Karadeniz'de avladıkları palamutla dolu gemilerle limana dönüyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sezon bugüne kadar görülmemiş yoğunlukta palamut olduğunu söyledi.

Sezon başında palamudun bol olacağını öngördüklerini ancak bu kadarını tahmin etmediklerini dile getiren Malkoç, "Tarihte olmamış bir şey oldu bu sene. Aşırı palamut var ve çok irilendi. Deniz suyunun çok sıcak olması nedeniyle balık göçünü tamamlamadı, kaldı Karadeniz'de" dedi.

"BALIKLAR BU SENE ÇOK İRİ OLDU"

Malkoç, palamudun 15-20 gün daha bol olacağını tahmin ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Denizde istavrit, hamsi, zargana, çinekop, ne bulduysa yiyor. Palamut obur balık, hepsini yiyen o. Palamudun tanesi 1,5 kilogram oldu. Balığın çifti 120-130 liraya düştü. Buzhaneler doluyor. 45 senedir balıkçıyım, böyle palamut görmedim. Balıklar çok iri oldu, torik oldu. Nadir olan bir sene bu sene. Limandan geceden bu yana iç pazara 200 palamut dolu tır gönderdik, halen de devam ediyor. 800 ile 1500 kasa arası balık var her tırda. Balık dün Ünye'deydi, bugün Samsun'a geldi, yarın Sinop'a gidecek. Batıya döndü balık. 40-50 mil açıktan kitle halinde gidiyor. Bütün Türkiye'nin, Akdeniz, İzmir, Mersin'in takımları burada. Kamyonlar ne limana sığıyor ne trafiğe. Deniz suyu şu an 20 derece, 15 derece olması lazım."

"KARADENİZ'DE 50 BİN TON PALAMUT TUTULDU"

Palamut bolluğunun her yıl olmayacağının altını çizen Malkoç, "Herkes dolabına atsın, buzlasın, tuzlasın. Bir palamudu 5 kişi yer, doyar. Şu ana kadar belki de 50 bin ton palamut tutuldu Karadeniz'de. Geçen sene hiç olmadı. Palamut böyledir. 10 sene üzerine dip yapar, hiç olmaz. Ondan sonra oldu mu böyle bol olur ama bu sene normalin de çok üzerinde oldu. Bu iş herkese yaradı. Vatandaşa da ülkeye de balıkçıya da yaradı. Limanı, kamyoncusu, mazotçusu, herkes ekmek yiyor" ifadelerini kullandı.