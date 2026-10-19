İzmir'in Tahtalı Barajı’nda büyük değişim! Yüzde 0,13’ten yüzde 42,6’ya

Sıcaklıkların arttığını ve yağış rejimi dengesinin bozulduğunu belirten Özkan, iklim salınımlarına bağlı olarak 4-5 yıllık periyotlarda kurak ve yağışlı dönemlerin birbirini izlediğini kaydetti. Özkan, yağışların baraj seviyelerine etkisine değinerek, "Yağışlarımız güzel geliyor ama bu yağışlar kısa süreli şiddetli geldiğinde, yağmur suyunu hasat edemediğimiz durumlarda maalesef barajlarımıza çok bir etkisi olmuyor, yüzeysel akışla denizlere kaybediyoruz." dedi. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından kaybolan suyun hemen geri kazanılamayacağını dile getiren Özkan, özellikle kasımda başlayacak yağışların toprağı nemlendirerek ocak ve mart ayları arasında yer altı suları ve barajları beslemesi gerektiğini ifade etti.





Özkan, iyimser senaryoda 2027 yılının ocak ve mart ayları arasındaki yağışların barajların ana su seviyesini belirleyeceğini belirterek, "Mevsim normallerinde yaklaşık 0,5 derece ile 2 derece aralığında bir ortalama sıcaklık artışı olacağı öngörülüyor. Demek oluyor ki buharlaşmanın artmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla gelen yağışları toprağa ulaştırıp su kaynaklarına iletemezsek, bu suyu muhafaza edemezsek buharlaşmayla kaybedeceğiz." diye konuştu.



Kısa süreli ve şiddetli yağışların Ege ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere ülke geneli için risk oluşturduğuna dikkati çeken Özkan, derelerin ve altyapı kanallarının düzenli temizlenmesi, yerel yönetimler ile kamu kurumlarının entegre sistemlerle taşkın risklerine karşı koordineli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.