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Haberler Ekonomi E-ticarette yeni dönem başlıyor: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

E-ticarette yeni dönem başlıyor: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Türkiye'de e-ticaret, yeniden şekilleniyor! İnternet üzerinden yapılan satışlara, Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Uygun olmayan ürünler de 24 saat içerisinde kaldırılacak.

HABER MERKEZİ
E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Ticaret Bakanlığı, başta internet olmak üzere "uzaktan iletişim araçları" kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığının artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, e-ticarete ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı. Bakanlığın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Bakanlık, yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiğini vurguladı. Buna göre ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale geldi.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Bu sayede vatandaşların internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri belirtildi.

İLANA ERİŞİM ENGELLENECEK

Ayrıca herhangi bir internet sitesinde, güvensiz ya da ticarete uygun olmadığı belirlenen uygunsuz ürünlerin satışının tespiti halinde bunların 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecek. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan platformlar, "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Vatandaşlar, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek.

Ayrıca uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Resmi Gazete'de ayrıca "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da yayımlandı. Kanunla doğrudan satış sistemine özel düzenlemeler getirilerek kadınların ekonomik hayata katılmasına katkı sağlandı.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu, ekonomik büyüklüğü 10 milyar lira olan doğrudan satış sistemlerinin yasal altyapısı güçlendirilerek hem tüketicilere hem de gelir elde etmek isteyen doğrudan satıcılara daha etkin yasal koruma getirildi.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Ayrıca halk arasında "saadet zinciri" olarak nitelenen ve yasa dışı olan piramit satışlarla doğrudan satışlar arasındaki ayrım netleştirildi. Yasal olmayan piramit sistemlerin doğuracağı mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı.

E-ticarette yeni dalga: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Bu doğrultuda, doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ile sistemin temel ilkeleri belirlendi, sistemden ürün alan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve cayma haklarını kullanmaları kolaylaştırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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