E-ticarette yeni dönem başlıyor: Şartı sağlamayanlar satış gerçekleştiremeyecek

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayan platformlar, "Ürün Güvenliği Temas Noktası" belirleyecek. Vatandaşlar, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirim yapabilecek.

Ayrıca uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getiriliyor. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek.