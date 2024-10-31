Nadir hastalıklara ilişkin merkez sayısı artırılacak

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Sağlık Bakanlığınca, nadir hastalıklara ilişkin tedavi ve araştırma merkezi sayısı artırılacak, kas ve sinir hastalıkları birimlerinin sayısı 30'a çıkarılacak. Bu kapsamda, nadir hastalıkların erken dönemde teşhisi için tarama programları geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Yenidoğan Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda yeni taranacak hastalıklara yönelik planlama yapılacak. Nadir hastalıklara ilişkin tedavi ve araştırma merkezi sayısı artırılacak, kas ve sinir hastalıkları birimlerinin sayısı 30'a çıkarılacak. Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezlerinin (ÇÖZGEM) sayıları artırılacak.