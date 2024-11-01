BYD, Manisa istihdamına can verecek

MANİSA Valisi Vahdettin Özkan basın mensuplarını ağırladı. Kente ilişkin önemli bilgiler Vali Özkan, "BYD yatırımıyla ilgili hukuki ve fiziki alt yapı devam ediyor. OSB ve diğer birimlerle çalışmalar devam ediyor. Hem hukuki hem teknik olarak bir teveccüh olacaktır. İyileştirme alanlarında çalışmalar devam ediyor. Bazı idari kararlar ve yargısal kararların çıkmasında gecikmeler olabilir. Ancak bir yatırım kararı alınmış ve herhangi bir tıkanma yok.

Çevreyle ilgili bazı hassasiyetler bazı arkadaşlarımızda olabilir buna saygımız var. Bilimsel olarak analizleri yapılmış. Tüm bakanlıklar nezdinde. Orası sanayi alanı. Bölge sanayi gelişim alanı içinde. Toprağın korunması çok önemli çok kutsi bir şeydir. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Ancak diğer açıdan üretip istihdam sağlayıp ihracat yapmamız lazım. Yapılacak en uygun yer de bilimsel araştırmalar sonucunda yapılıyor.

BYD'nin kurulacağı alanla ilgili bu süreçler zaten geçilmiş. Gerekli incelemeler yapılmış. Bazı arkadaşlar bunları dikkate alarak itirazda bulunuyor. Bu yatırımın önünde hukuksal olarak ve diğer açılardan bir engel bulunmuyor. Ve planlandığı gibi çalışmalar devam ediyor. Üretim, istihdam, ihracat deniliyorsa bu yatırım olmalıdır. Bunu hem Manisa kamuoyu istiyor hem de memleketimizi için önemli bir yatırımdır. Hep beraber bu yatırımın talepkarıyız" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

OKUL önlerinde jandarma ve emniyetin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalıştığını kaydeden Vali Özkan, bu konuda sadece polis ve jandarmanın değil, annenin, velilerin kısaca hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini aktardı. Özkan, çocukların bu tehlike konusunda bilgi sahibi olması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Vali Özkan, Gediz Nehrinde yaşanan sorunlarla ilgili soruyu cevaplandırdı. Vali Özkan, "Manisa'da ilk göreve başladığı gün Gediz Havzasıyla ilgili düzenlenin bir toplantıya katıldığını vurgulayan Vali Özkan, "Gediz Nehri üzerindeki baskı nasıl azalır, bu bütün insanlar için önemli bir konudur. Bu büyük bir proje, kronik sorunları var. Bunun için ilçelerdeki OSB'leri dolaştık. Analizlerini yaptık. Sanayi Bakan Yardımcımızla beraber Turgutlu'ya gittik. Bütün bunlar Gediz Nehrinin iyi bir şekilde akışını sağlamaya yönelik. Hedefimiz amacımız bu noktada çalışacağız. Bütün çevresel değerleri korumalıyız" dedi.