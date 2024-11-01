Kira anlaşmazlıklarına karşı birlik oldular

YARGITAY, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), mülk sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin çözüm yollarının anlatıldığı bir sempozyum düzenledi. KİRA hukukunun, kamuoyunda sıkça tartışılan konuların başında geldiğini vurgulayan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Kira uyuşmazlıklarının ekonomiye etkileri yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle konunun tüm detaylarıyla ele alınması iş dünyamız için önem taşıyor. Özellikle enflasyonist baskı içerisinde olan ekonomilerde kira ilişkilerinin uyuşmazlığa dönüşme oranı artış gösteriyor. Tarafların belirlediği kira bedellerinin zaman içerisinde düşük kalması, kira bedelinin tespiti ve tahliye davalarını gündeme getiriyor. Bu uyuşmazlıkların çözümü için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyiz. Öncelikle kira hukukunun; ticari mülk sahipleri ve kiracıların haklarını koruyan, dengeli ve öngörülebilir bir yapı üzerine kurulması gerektiğine inanıyoruz. Bu yapıyı oluştururken sözleşme özgürlüğü ve şeffaflığın sağlanması kritik önem taşıyor" dedi.