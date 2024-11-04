Bodrum’da kruvaziyer hareketliliği yaşanıyor

MALTA bayraklı iki kruvaziyer, çıktıkları tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Dev gemilerde bulunan toplam 2 bin 347 yolcu ile bin 282 personel, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi. Rodos Adası'ndan gelen 264 metrelik ilk kruvaziyerde çoğunluğu İngiliz 1736 yolcu ve 752 personel bulunduğu belirtildi. 233 metrelik diğer kruvaziyerde ise ağırlıklı olarak ABD'li 611 yolcu ve 530 personelin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezerek alışveriş yaptı. Kruvaziyerlerden biri günübirlik ziyaretin ardından gece saatlerinde Heraklion Limanı, diğeri ise Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrıldı.