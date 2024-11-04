Site yönetimleri devlet radarında

Vatandaş talepleri üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve site yönetimlerine ilişkin devrim niteliğinde mevzuat değişikliğine hazırlanıyor. Yeni yönetmelikle söz konusu yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek, kriterlere uymayan kişiler yönetimde yer alamayacak. Mali ve idari şeffaflık, bir diğer zorunluluk olacak. Kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak. Yeni düzenleme, yönetim şirketlerince sunulan hizmet niteliklerinin belirlenmesi, bu şirketlerin sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi birçok önemli başlığa ilişkin usul ve esasların belirlenmesini sağlayacak. Apartman ve site yönetimleri bakanlık tarafından düzenli olarak denetimden geçecek. Yönetici veya hizmet veren personel olabilmek için bir dizi kriter getirilecek. Bu kapsamda hem yöneticiler hem de çalışanlar, belirli eğitim ve gerekli şartları taşımaları halinde görev alabilecek.

AĞIR CEZALAR YOLDA

Belirlenen kriterlere uymayan yönetim şirketlerini ise ağır yaptırımlar bekliyor. Mevzuat taslağına göre kural dışı çalışan yönetimlerin faaliyetleri çeşitli derecelerde yaptırımlara maruz kalacak