Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1.250 TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1.100 TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1.372,30 TL'nin üzerinde olup 5.667,37 TL TL'den az olan haneler için aylık 850 TL ödenir.