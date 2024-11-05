Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile Destek Ödemelerinden faydalananlar kasım ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Aile Destek Ödemesi kasım ayında ne zaman yatacak? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...
2024 KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı kasım ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ödemeler genellikle ayın ikinci haftasında gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1.250 TL ödenir.
b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1.100 TL ödenir.
c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödenir.
d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1.372,30 TL'nin üzerinde olup 5.667,37 TL TL'den az olan haneler için aylık 850 TL ödenir.
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.