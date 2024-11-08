TOKİ 250 bin konut için ihale tarihlerini açıkladı

TOKİ ,250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri bugün itibariyle açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik" dedi. Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek.