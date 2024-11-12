Piyasalarda Trump rüzgarı dinmiyor!

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde ipi göğüslemesi sonrası yeni bir zirveyi gördü. Bitcoin, Fed'in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 81 bin 891 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açmıştı.

AYLAR SONRA 37 TL'NİN ALTINDA

Dün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16,9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29,8 ve yıl başından bu yana yüzde 95,3 yükseldi. Ethereum ise 3 bin 200 doların üzerine çıktı. Dogecoin ve shiba inu gibi memecoin'lerde yüzde 30'a varan fiyat artışları yaşandı. Özellikle Dogecoin, Elon Musk'ın yeniden desteğini açıklamasıyla son 30 günde yüzde 88 oranında yükselerek pazar sıralamasında altıncı sıraya yükseldi. Veri açısından yoğun geçecek haftaya dolar kuru 34,36 TL'den başlarken, euro ise 36,80 TL'den başladı. Euro aylar sonra yeni güne 37 TL'nin altında başladı.

ALTININ ATEŞİ SÖNDÜ

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın ezici zaferi doları güçlendirirken altın fiyatlarını tepetaklak etti. Gram altın aylar sonra 3000 TL'nin altına indi. Geçtiğimiz hafta FED politika faizini yüzde 0,25 oranında indirdi. Powell "Enflasyon hedefe yaklaşıyor. Ancak çekirdek enflasyon hala yüksek" açıklamasını yaptı. Bu hafta çarşamba günü ABD'de ekim ayı enflasyon rakamları piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.