Aydın’a sosyal konut müjdesi: TOKİ ihale sürecini başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde konut projesi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için ihalelere başladı. TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projeleri kapsamında 7 Kasım 2023 itibarıyla ihalelere başlanmış olup, bu süreç 2025 yılının Haziran ayında tamamlanacak. Bu ihalelerle, toplamda 165 bin 55 sosyal konut için inşaat süreci başlatılacak. Projenin sonunda 250 Bin Sosyal Konut Projesindeki tüm konutların inşa edilmesi için gerekli ihale süreçleri tamamlanmış olacak. 70 İl arasında yer alan Aydın'da da TOKİ yapılacak konut projesi için ihale tarihlerini kararlaştırdı.

KARPUZLU'YA 51 KONUT

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yapılacak olan 51 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi için ihale tarihi 3 Şubat olarak belirlendi. İlçe sakinleri, Karpuzlu Belediyesi tarafından Bayraktepe Mahallesi'ndeki yüzme havuzunun bulunduğu kısımda TOKİ'ye tahsis edilen alanda hayata geçirilecek olan 51 adet konutla ilgili gelişmelere dikkat kesilirken, gözler ihale tarihine çevrildi.