‘Denizli fuarlar kenti olma yolunda ilerliyor’

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Denizli Snack Expo 2024 Atıştırmalık, Kuruyemiş, Kuru Meyve, Cips, Kahve, Çikolata, Şekerleme ve Teknolojileri Fuarını değerlendirdi. Uğur Erdoğan, "Sektörleri ve girişimcileri ile her geçen gün daha da büyüyen Denizli'miz, bölgesinin fuarlar kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana kesintisiz sürdürdükleri gayretleriyle Denizli'deki sektör çeşitliliği ve fuar organizasyonlarının arttığını belirterek, "Bugün, en mutlu anlarımızdan birini daha yaşıyoruz. Çünkü Denizli'mizde her geçen gün sektör çeşitliliğimiz artıyor ve fuarlarımız çoğalıyor" dedi