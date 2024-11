Mahallesine hayat veren kadın: Hafsa Sultan’ın Güneş’i oldu

Manisa'daki Hafsa Sultan Mahallesi'nin kadın muhtarı Zuhal Güneş, ekonomik ve sosyal anlamda kentin en geri kalmış bölgelerinden birini kısa süre içinde ayağa kaldırmayı başardı. Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş'in hikâyesi, hem iş ve sosyal hayatta başarılı olmak isteyen tüm kadınlar hem de mahallesini iyi şekilde yönetmek isteyen tüm muhtarlara ilham verecek nitelikte. Okul ve meslek hayatında birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Güneş, aynı zamanda kadın haklarını savunan platformların da bir üyesi. Kadınlar ve çocuklar için daha mutlu bir hayatı hedefleyen tüm çalışmaların destekçisi olan Güneş, bu konularda ciddi sorunları olan Hafsa Sultan'a muhtar seçildiğinde öncelikle bu alana yoğunlaştı.

KULAĞA FISILDANAN O SÖZ

Zuhal Güneş, 2019 yılında seçildiğinde ilk olarak mahallenin tüm kadınlarına çeşitli vesilelerle ulaştı. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile çocukları tespit etti. Onlarla çeşitli vesilelerle bir araya geldi. Kimi zaman muhtarlığın önüne masalar koyup tüm kadınları kahvaltıya çağırdı, kimi zaman bir toplu taşıma aracı ayarlayıp kadınları şehir içi veya şehir dışı gezilere götürdü. Dar gelirli bir mahalle sakininin, şehir dışı bir geziye giderken kulağına fısıldadığı "Zuhal Hanım ben hayatımda hiç şehir dışına çıkmamıştım. Kocam beni şehir merkezinde bile dışarı çıkarmıyor. Sayenizde ilk kez ben de bir yerleri görme fırsatı buldum" cümleleri, onu bu çalışmalarında motive eden örneklerden sadece biriydi. Tüm bu sıcak ortamlarda kadınlarla dertleşti, yaşadıkları sıkıntıları öğrendi ve çözüm projeleri geliştirdi.

HER DAİM KADINLARIN YANINDA

Dar gelirli mahallelerdeki aile içi şiddet olaylarının öncelikli nedeninin ekonomik sorunlar ve eğitimsizlik olduğunu vurgulayan Muhtar Zuhal Güneş, mahallede eğitim ve istihdam konusunda da çok önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kadın Muhtar Zuhal Güneş, kadın ve çocuklara öncelik vererek mahallesini kalkındırdı.

İŞKUR yetkilileriyle görüşmeler yaptığını, mahalledeki tüm işsizler için iş bulmaya çalıştığını ve bunun yanı sıra tüm gün çalışma imkânı olmayan kadınlar için projeler ürettiğini belirten Güneş, "Bir kooperatif kurduk mahallemizde, İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adıyla. Daha çok kırılgan kadın gruplarını burada bir araya getirdik. ŞÖNİM'den (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) çıkan ya da engelli yakını olan kadınları burada istihdam ettik. Hem para kazanıyorlar burada hem de sosyal ve kültürel anlamda güçleniyorlar. Ayrıca okuma yazma kursları düzenliyoruz, birçok mahalle sakini kadın bu kurslarda okuma yazma öğrendi, diploma aldı" diye konuştu. Kadınlar için bunlar yapılırken, mahallede suça sürüklenme tehlikesi olan çocuk ve gençler için de boş durmamış Zuhal Güneş, yıl boyunca gönüllü öğretmenler aracılığıyla mahallenin çocuklarına hem çeşitli branşlarda spor hem de okul dersleriyle ilgili kurslar verilmesini sağladı.

MAHALLENİN MUHTAR ABLASI

Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş'e mahalle sakini kadınları "abla" diye hitap ediyor. Sevim Ülkü Özalan: Muhtarımız çok mükemmel bir insan. Her şekilde işini çok güzel yapıyor. İsteklerimiz olduğu zaman asla kırmıyor. İyi ki bizimle, iyi ki bir kadın muhtarımız var. Her sıkıntı ve sorunda tüm mahallenin ablası, çocukların annesi gibi davranıyor. Aysel Öztürk: Zuhal Güneş gibi görevini aşkla yapan, kadınları destekleyen mahallesini yuva sayan muhtar çok azdır. Nilgün Demir: O bizim hem muhtarımız hem de tüm sorunlarımıza çözüm üretmeye çalışan ablamız. Özellikle kadınlara çok destek veriyor, geziler ve eğlenceler düzenliyor. El işi kursları açtırdı mahallemize, kadınların üretmesini sağlıyor. Hepimizi her zaman güler yüzle karşılıyor. Ona minnettarız