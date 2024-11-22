Altın fiyatları yükseldi mi? 22 Kasım gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 992 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.



