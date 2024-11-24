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Haberler Ekonomi Şurupların piyasa arzında ürün kaynağı belirtilecek

Şurupların piyasa arzında ürün kaynağı belirtilecek

HABER MERKEZİ
Şurupların piyasa arzında ürün kaynağı belirtilecek

Fruktoz ve glukoz şurubu gibi ürünlerin piyasaya arzında ürün adlarının yanında parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, şekerlerin hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasları belirliyor. Değişiklikle tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesine ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, "dekstroz veya dekstroz monohidrat" ve "kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz- fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz- glukoz şurubu" gibi ürünlerin piyasaya arzında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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