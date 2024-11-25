Altın fiyatları yükseldi mi? 25 Kasım Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 değer kaybederek 2 bin 967 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 6 artış gösterirken yeni haftaya ise düşüşle başlayarak şu sıralarda yüzde 1,6 kayıpla 2 bin 670 dolardan işlem görüyor.