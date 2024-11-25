Egeli madenciler 2024 hedefini tutturdu

Egeli madenciler, 2025 yılına Urge Projesi ve Los Angeles'e yönelik gerçekleştireceği sektörel ticaret heyeti ile hazırlanıyor. 2024 yılında ihracatta ivme yakalayan Egeli madenciler, 2025 yılına pazarlama ve sürdürülebilirlik odaklı yeni URGE Projesi ve ABD'nin Las Vegas kentine yönelik düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ile hızlı bir başlangıç yapacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Üyelerimizin mevcut şartlarda her geçen gün gerileyen rekabet kabiliyetini artırabilmek, daha çok firmamızı proje desteğinden faydalandırabilmek amacıyla mevcut projemize ek olarak 2025 yılında "Doğaltaş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama" URGE projesi başlatacağız" diye konuştu.