Manisa’nın ilk ‘Çin Mahallesi’ belli oldu

Çin otomotiv devi BYD'nin yatırım kararı almasının ardından yatırımla birlikte yaklaşık 3 bin Çinlinin Manisa'ya çalışmaya geleceği belirtilmişti. Fabrikanın inşa sürecinde çalışacak Çinliler önce konteynerlerde barınacak. Daha sonra ise Manisa'da ikamet edecek çalışanların yerleşecekleri ilk sokak belli oldu.

Firma için çalışacak Çinliler Manisa'da yaşayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaptığı açıklamada, "İlk Çin Sokağı Laleli Mahallesi'nde kurulacak. Çok nitelikli konutlar olacak orada. Yalnızca konut, ofis, kültür merkezi, alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Burada bir tane pasajı biz Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz. Bu sadece ilk adım olacak" dedi.