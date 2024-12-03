Emekli ve memur maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14,57 olurken memur ve memur emeklisi için de yüzde 10,40 oldu.

una göre en düşük memur maaşı 43,283 TL oldu.