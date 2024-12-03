Emekli ve memur maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 arttı.
5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14,57 olurken memur ve memur emeklisi için de yüzde 10,40 oldu.
una göre en düşük memur maaşı 43,283 TL oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 320 liraya yükselebilir.
ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
Ancak Ocak artışına ilişkin tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor.
Son anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09-yüzde 16.41 aralığında bekleniyor.
Ocak 2025 zamları ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.