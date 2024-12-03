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Haberler Ekonomi Emekli ve memur maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

Emekli ve memur maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen maaş zamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaş zam oranları da netleşmeye başladı. Peki Kasım ayı enflasyonuna göre emekli ve memur maaş zam oranları ne kadar oldu? İşte tahmini rakamlar...

HABER MERKEZİ
Emekli ve memur maaş zam oranu ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 arttı.

Emekli ve memur maaş zam oranu ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammı yüzde 14,57 olurken memur ve memur emeklisi için de yüzde 10,40 oldu.

una göre en düşük memur maaşı 43,283 TL oldu.

Emekli ve memur maaş zam oranu ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 320 liraya yükselebilir.

Emekli ve memur maaş zam oranu ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
Ancak Ocak artışına ilişkin tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor.

Son anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09-yüzde 16.41 aralığında bekleniyor.

Emekli ve memur maaş zam oranu ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

Ocak 2025 zamları ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

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