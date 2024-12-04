Ticaret Bakanlığı’ndan fırsatçılara baskın

TİCARET Bakanlığı, asgari ücreti belirleme komisyonu daha henüz toplanmamışken ve aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışanları kıskaca aldı. Bakanlık açıklamasında asgari ücretin maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamaların hiç tereddütsüz yapılacağını açıkladı.