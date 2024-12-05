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Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret artışıyla ilgili yaptığı açıklamada, görüşmelerin 10 Aralık’ta başlayacağını ve Aralık ayı sonuna kadar netleşeceğini ifade etti. Yılmaz, 2023 yılında asgari ücrete yüzde 100’ün üzerinde, 2024 yılında ise yüzde 50 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, asgari ücretin vergi muafiyetinden yararlandığını söyledi. 2025 yılı için ise asgari ücrette denge arayışının sürdürüleceğini vurguladı.

HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.

ARALIK SONUNA KADAR BELLİ OLACAK

Yılmaz açıklamasında "3'lü bir mekanizma var. 10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak. Aralık sonuna kadar bu konu netleşecek." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE DENGE ARAYIŞI

Yılmaz "Asgari ücret minimum ücrettir. Bundan daha fazla ücret verenin elini kimse tutmuyor. Asgari ücreti vergi dışı tuttuk. 2025 rakamı belirlenirken bir denge aranacak." şeklinde konuştu.

2023 VE 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Yılmaz ayrıca konuşmasında "2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te yüzde 50 zam yapıldı." ifadelerini kullandı.

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