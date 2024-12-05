Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.

ARALIK SONUNA KADAR BELLİ OLACAK

Yılmaz açıklamasında "3'lü bir mekanizma var. 10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak. Aralık sonuna kadar bu konu netleşecek." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE DENGE ARAYIŞI

Yılmaz "Asgari ücret minimum ücrettir. Bundan daha fazla ücret verenin elini kimse tutmuyor. Asgari ücreti vergi dışı tuttuk. 2025 rakamı belirlenirken bir denge aranacak." şeklinde konuştu.

2023 VE 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Yılmaz ayrıca konuşmasında "2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te yüzde 50 zam yapıldı." ifadelerini kullandı.