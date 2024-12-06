Bakan Işıkhan: Emekliler mağdur edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret artışına ilişkin açıklama yaptı. 10 Aralık'ta işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 6 kritik başlıkla toplanacağının altını çizdi.

ANA BAŞLIKLAR BELLİ

Işıkhan şöyle konuştu; "Çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesi, enflasyon oranları, ekonomik büyüme, işgücü piyasasının ihtiyaçları, vatandaşların yaşam standartları, ekonominin genel istikrarı konuları komisyonun ana başlıkları olacak." Emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceğini dile getiren Işıkhan, milletvekillerini staj mağdurları, kademeli emeklilik gibi konularda propaganda yapılmaması ve emekli maaşlarını yeni yılda enflasyonun altında kalmayacak şekilde belirlenmesi konularında uyardığını söyledi. Belediye borçlarına ilişkin de konuşan Işıkhan,"Ödeme yapmayan belediyelere haciz uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

'İYİLEŞTİRME YAPILACAK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, emekli maaşları hakkında milyonları sevindiren bir açıklamada bulundu. Şu an en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu rakamın tekrar değerlendirileceğini ve bir kanuni düzenleme yapılarak emekli maaşlarında bir iyileştirme yapılacağını ifade etti.