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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir

Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir" ifadesini kullanan Şimşek, şunları kaydetti:

"TIMSS sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz."

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