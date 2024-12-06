Erken rezervasyona talep artıyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Yurt içi pazarda geçmiş yıllara kıyasla çok yoğun bir erken rezervasyon talebi olduğunu dile getiren Kavaloğlu "Şu an rezervasyon yaptırmak, yaz aylarına kıyasla yüzde 50'lere kadar daha düşük fiyatla tatil yapmanız anlamına geliyor. 5 yıldız otellerde de yüzde 50'ye varan erken rezervasyon indirimleri bulunuyor" diye konuştu.

İÇ PAZARDA İLGİ YÜKSEK

İngiltere ve Almanya'dan da erken rezervasyon talebinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Kavaloğlu 2024 yılında Antalya'da yüzde 8 artışla 17 milyon turisti ağırladıklarını 2025'te ise 18 milyon turist hedeflediklerini söyledi. TÜRSAB Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer ise erken rezervasyona ilişkin şöyle konuştu; "Standart bir otelde 2 kişilik bir odayı 5 gün boyunca 30 bin liraya tutabilecekken, şu an rezervasyon yapılırsa fiyat 15 bin-18 bin lira bandına kadar düşüyor. Yurt içi pazarda ilgi çok yüksek. Turizmcilerin yüzünü güldüren bir talep yoğunluğu var."