Kral İstiridye hasadı başladı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, şehirde yetiştirilen shiitake ve eryngii (kral istiridye) mantarlarının hasadını gerçekleştirdi. İl Müdürü Alkan, hasat sırasında üreticilerle bir araya gelerek, mantar üretiminin bölge ekonomisine katkıları hakkında açıklamalarda bulundu. Alkan, mantar üretiminin bölge ekonomisine sağladığı katkıları vurguladı. Alkan, "Balıkesir'de yetiştirilen egzotik mantarlar, sadece yerel pazarda değil, yurt dışı pazarlarında da talep görmektedir. Bu üretim, çiftçilerimize ek gelir sağlamanın yanı sıra, bölge ekonomisine önemli bir katkı sunmaktadır. Mantar yetiştiriciliği, Balıkesir'in tarım sektörünü çeşitlendiriyor ve bu alanda büyük bir potansiyel barındırıyor" dedi. İl genelinde shiitake ve eryngii mantarlarının yanı sıra, aslan yelesi, hindi kuyruğu, sarı istiridye üretimi de yapılıyor.