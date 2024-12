Togg, inovasyon ve iş birlikleriyle öne çıktı

Açık ve kullanıcı odaklı bir mobilite ekosistemi oluşturmak hedefiyle yola çıkan küresel teknoloji markası Togg, partneri olduğu Plug and Play'in gerçekleştirdiği Türkiye Expo 2024 etkinliğinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi. Akıllı cihaz konseptinin detaylarını girişim ekosisteminde yaptığı anlaşmalarla ortaya koyan Togg, kullanıcı deneyimini iyileştirecek uygulamalara imza atıyor. Togg, Wyseye ile geliştirdiği yapay zeka destekli hasar tespit ve dijital ekspertiz cihazı PDI Tüneli ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşatırken, Cerebrum Tech ile yapay zeka destekli uygulamalar geliştirme konusunda iş birliğini duyurdu. Dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug and Play, ekosistemindeki lokal ve global oyuncuları Türkiye Expo 2024 etkinliğinde buluşturdu. Plug and Play'in Türkiye'de kurduğu akıllı şehirler ekosisteminin ilk kurucu üyesi olan Togg, ilk cihazı T10X ile etkinliğe katılarak farklı sektörlerden kurumlar ve girişimlerle bir araya geldi. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin inovasyon yolculuğunu diğer katılımcılarla paylaştı.

HIZLI HASAR TESPİTİ

TOGG etkinlikte katılımcılara, teknoloji şirketi Wyseye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zeka destekli kalite kontrol, hasar tespit ve dijital ekspertiz cihazıyla farklı bir deneyim yaşattı. Cihaz en ufak hasarları saniyeler içinde tespit edebiliyor. Bu sistemde, kamera ve ışık donanımlı özel bir tünelden geçen araçların tüm kontrolleri anında yapılıyor. Bu sayede insan eliyle yapılan kontroller, bu cihaza devrediliyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ile Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdem Erkul'un katıldığı etkinlikte, iki markanın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yapay zeka destekli uygulamalar geliştirme konusunda iş birliği yaptığı da duyuruldu. Geliştirilecek bu yenilikçi uygulamalar, Tru.Store platformunda T10X kullanıcılarının hizmetine sunulacak. T10X sahipleri, günlük hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar sayesinde en son teknolojiyi pratik çözümlerle deneyimleyebilecek.