ÇEŞTOB Başkanı Belge: Tek eksiğimiz tanıtım

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Çeşme'nin tüm turistik değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Ancak eksik olan şey tanıtım. Yakında açılacak olan termal turizm merkezi, bu açığı kapatmada önemli bir rol oynayacak. Termal turizme özellikle önem veren ülkeler, Hollanda, Çeşme'yi daha yakından tanımalı" dedi.

18. TTİ İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nda yer alan Çeşme standında, Çeşme'nin turistik değerlerini tanıttıklarını belirten Belge, "Yine bir fuar, yine İzmir'deyiz. Evimizdeyiz. Çeşme için konuşmak gerekirse, otellerimiz hazır. Şu ana kadar standımıza gösterilen ilgi gerçekten beni memnun etti. Fuarlar nedir? Turizmcilerin, otelcilerin, acentelerin ve tur operatörlerinin bir araya gelerek yeni yılı planladığı, iş bağlantıları kurduğu yerlerdir. Biz zaten sözleşmelerimizi ve kontratlarımızı ekim ayında yapmaya başladık ve hala devam ediyoruz. Burada yeni anlaşma yapacağız" dedi.