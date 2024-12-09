Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 Aralık Pazartesi altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 959 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 644 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.