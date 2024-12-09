Ekmeklik unda fahiş fiyat! 17 firmaya soruşturma

PİYASA DÜZENİNİ BOZANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı, her bir firma için hazırlanan tutanakların firmaların savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği bildirildi.

Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, fahiş fiyat artışı yaparak piyasa düzenini bozduğu tespit edilenlere ivedilikle gerekli yaptırımların uygulanacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir."