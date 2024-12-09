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Haberler Ekonomi Uzmanlar uyardı: Ege’deki deniz çayırları tehlikede

Uzmanlar uyardı: Ege’deki deniz çayırları tehlikede

HABER MERKEZİ
Uzmanlar uyardı: Ege’deki deniz çayırları tehlikede
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, Ege kıyılarında 470 makroalg ve deniz çayırları türü tespit ettiklerini belirtti. Bunlardan 29'unun yabancı tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Taşkın, bu sebeple yerli makroalg ve deniz çayırlarının tehlike altına girdiğini söyleyerek, "Gelecek dönemlerde yerli ve hassas türlerin ortamdan çekilmesiyle, yabancı türler bazı bölgelerde tamamen habitata hakim olacak. Deniz çayırlarının çekilmesiyle deniz canlıları farklı noktalara gidecek, üremekte olan balık türleri başka yerlere göç etmek zorunda kalacak. Yabancı türlerin habitata zarar verdiği gibi ekonomik olarak da zararları var" dedi.
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