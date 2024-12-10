Asgari ücret komisyonda!

Asgari ücret maratonu bugün Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlıyor. 2025'te geçerli olacak ücreti belirlemek üzere toplanan Asgari Ücret Komisyonu toplantıları sonucunda belirlenecek rakam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden yer aldığı 15 kişilik komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRKİŞ temsil edecek. Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Asgari ücret pazarlığında aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayolları taşeron işçisi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

MASADA NE VAR?

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip. Öte yandan yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor.

YÜZDE 44'LÜK HEDEFE GÖRE HESAPLANIRSA

ASGARİ ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. Merkez Bankasının bu yıl için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında asgari ücrete artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak.

- 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi göre, yüzde 41.5'lik zam gelirse, asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında asgari ücrete zam yapılırsa 19 bin 977 liraya yükselecek

KİM NE DEDİ?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle fiyatların şişirildiğini ve buna müsaade etmeyeceklerini bildirerek "Asgari ücretin adı çıkar çıkmaz fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar görüyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Bolat ayrıca düşük enflasyon ve yüksek büyüme sürecine çok kısa süre sonra ulaşılacağına dikkat çekerek bunu tüm kesimlerle el birliği yaparak başaracaklarını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin vatandaşların alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Komisyon tarafından vatandaşların gelir seviyesi yükseltilirken piyasa dengesini sağlamanın da gözetildiğini, bu noktada işverenlerin ve üreticilerin, fiyat politikalarını bu artışları suistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğini söyleyen Işıkhan, Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışlarına karşı kararlı denetim politikaları ve tüketicileri korumada çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Işıkhan, şunları kaydetti; "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, masada konuşulacak rakamın "Rakamdan öte insanın insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım. Asgari ücret bir noktaya gelsin ama enflasyonu da bir an evvel dizginlemeleri gerekiyor" dedi.

PARTI TEMSILCILERININ RAKAM ÖNERILERI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup konuşmasında yaptığı açıklamada, "Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz" demişti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise ara zam yapılması çağrısında bulunarak, "İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır" sözleriyle beklentisini açıklamıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da asgari ücret için verilecek rakamın en az 33 bin 337 lira olması gerektiğini söyleyerek, "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yeniden Refah Partisi adına açıklama yapan Suat Kılıç ise partisinin asgari ücret önerisini 35 bin lira olarak duyurmuştu

VATANDAŞ EN AZ 30 BİN İSTİYOR

VATANDAŞLARIN beklentisi ise aylık en az 30 bin lira olurken 50 bin liralık aylık ücretin ancak yeteceğini savunanlar da yer alıyor. Milletvekillerinin değerlendirmelerine göre, asgari ücretin enflasyon oranında artırılması bekleniyor. 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 44 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu durumda asgari ücretin 24 bin 432 TL olabileceği belirtiliyor. Ancak bu oranın üzerine çıkılmasının sürpriz olacağı vurgulanıyor.