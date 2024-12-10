Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün karar çıkacak mı?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret rakamı belli oldu mu? 2025 Asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. İşte 2025 yılı asgari ücretine dair tüm merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücreti yasa gereği; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanın ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün saat 16.00'da yapacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın asgari ücrete ilişkin açıklaması:
"Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda müzakere süreci var, kamu işçi kesimi ve işletmeler arasında bir denge mutlaka bulunacaktır. Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz."
GÖZLER TÜRK-İŞ'İN TALEBİNDE
Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmazken, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücrette yapılacak artışta 2024'te gerçekleşen enflasyonunun da 2025 yılı için beklenen enflasyonunun da kabul edilebilir olmadığı yönündeki açıklaması dikkati çekiyor.
İşverenleri temsil eden TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.