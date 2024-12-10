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KGM 409 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR, ŞARTLAR NELER?

Karayolları Genel Müdürlüğü, 9-13 Aralık tarihleri arasında başvurusu alınmak üzere 409 işçi alımı yapacağını duyurdu. KGM işçi alım şartları ve başvuruların nereden nasıl yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. İşte KGM işçi alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
KGM 409 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR, ŞARTLAR NELER?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 409 işçi alımı gerçekleştirecek. İşçi alımına ilişkin detaylar başvuruda bulunmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki KGM işçi alımı ne zaman olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...

KGM 409 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR, ŞARTLAR NELER?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KGM 409 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR, ŞARTLAR NELER?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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