KGM 409 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR, ŞARTLAR NELER?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.