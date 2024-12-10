Memurlar dikkat! Artık zorunlu olacak...

Platformda, "bankacılık", "borsa", "bütçe", "kredi", "kripto varlıklar" ve "yatırım" olmak üzere 6 kategoride, 55 eğitim videosu ücretsiz olarak sunuldu. e-Devlet üzerinden siteye üye olanlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası alabiliyor. Sitenin açıldığı 22 Mayıs'tan bugüne kadar videoların izlenme sayısı 1,3 milyona ulaşırken bu sayının yakın dönemde daha da artması bekleniyor.

8 KAMU KURUMUYLA PROTOKOL

SPK, platformun yanı sıra bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzaladı ve hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık ve eğitici eğitimleri vermeye başladı.

Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.