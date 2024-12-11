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Haberler Ekonomi Ormanların canlanmasıyla bal rekoltesı arttı

Ormanların canlanmasıyla bal rekoltesı arttı

OSMAN AKÇA
Ormanların canlanmasıyla bal rekoltesı arttı

Muğla'da yangınlarda zarar gören ormanlık bölgelerin yeşermeye başlaması ve basra böceği (poşnil) nakledilen alanlarda 3 kez hasat yapılabilmesi bal rekoltesinin artmasını sağladı. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, bal rekoltesinin 3 tona kadar düştüğünü söyledi. Bal rekoltesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Türk, yanan ormanlık alanların yeniden yeşermeye başlamasının çam balı üretiminin artırdığını ifade etti.

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