Ormanların canlanmasıyla bal rekoltesı arttı

Muğla'da yangınlarda zarar gören ormanlık bölgelerin yeşermeye başlaması ve basra böceği (poşnil) nakledilen alanlarda 3 kez hasat yapılabilmesi bal rekoltesinin artmasını sağladı. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, bal rekoltesinin 3 tona kadar düştüğünü söyledi. Bal rekoltesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Türk, yanan ormanlık alanların yeniden yeşermeye başlamasının çam balı üretiminin artırdığını ifade etti.