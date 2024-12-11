Türk çayı ihracatı 11 ayda 22,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 22 milyon 260 bin 69 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, 11 ayda 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu dönemde 4 bin 486 ton çay ihracatından 22 milyon 260 bin 69 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, en fazla dış satımın 7 milyon 321 bin 473 dolarla Belçika'ya yapıldığını belirtti. Turgut, Belçika'yı 3 milyon 798 bin 849 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 806 bin 626 dolarla KKTC'nin takip ettiğini aktardı.