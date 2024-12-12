Suriyelilerin dönüşü piyasaları etkiledi

Baas rejimi, muhalif güçlerin geçtiğimiz hafta sonu başkent Şam'a girmesiyle son bulmuş oldu. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de dönüş heyecanı yaşamaya başladı. Dönüşlerle birlikte Türkiye'deki otomobil, konut ve iş yeri piyasaları hareketlendi. İlan siteleri peş peşe acil konut, iş yeri ve araç satışı ilanlarıyla dolmaya başladı.

Sitelerde dikkat çeken 'Ülkeme dönüyorum, acil satılık', 'Suriyeliden satılık' gibi ifadeler, Suriyelilerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösterdi. Başta otomobil ve iş yeri olmak üzere satışlar birbirini takip ederken buna konutlar da eklendi.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle Suriyelilerden gelen satış taleplerinin arttığı ve fiyatların düşmeye başladığı belirtiliyor. Normalde 3 milyon TL civarında olan bir evin, acil satış sebebiyle 2 milyon TL'ye kadar indiği ifade ediliyor. Daha önce evlerini Suriyelilere kiralamak istemeyen ev sahipleri fikir değiştirmeye başladı. Kiralamak için pazarlanan evlerin bir kısmında 'Suriyeliye uygun' ibareleri yer aldı.