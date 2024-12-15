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Denizli Tandır Kebabı esnafı denetimden geçti

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi:

Denizli Tandır Kebabı esnafı denetimden geçti

Denizli Tandır Kebabı Denetleme Komisyonu, geçtiğimiz günlerde restoranları gezerek, kurallara uygun ve geleneksel şekilde Denizli Tandır Kebabının hazırlanıp hazırlanmadığını denetledi. Denizli Ticaret Borsası, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği ve Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği'nden oluşan Denizli Tandır Kebabı Denetleme Komisyonu, Denizli'de faaliyet yürüten tüm Denizli Tandır Kebabı esnafını, restoranları ziyaret ederek denetimlerini tamamladı. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Geçmişimizden gelen kültürel mirasımız, coğrafi işarete sahip Denizli Tandır Kebabımızı aslına uygun olarak yaşatmak en önemli önceliğimiz" dedi.

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