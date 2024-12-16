AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmaları yapıyor

AFAD'a bağlı 120 kişilik arama kurtarma ekibi, Sednaya'ya hapishanesine ulaştı. Ekip detaylı bir arama-tarama faaliyeti başladı. Ekiplerin, yer altında kalmış olabilecek odaları ve tünelleri incelemek için ileri teknoloji cihazlar kullanarak arama faaliyeti yürütecek. AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmalara bizzat takip ediyor. AFAD ekibine Şam geçici maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da eşlik etti.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, çalışmalarla ile ilgili açıklama yapam AFAD Başkanı Okay Memiş, "Şu anda Sednaya hapishanesindeyiz. 1 hafta önce İspanya'da yaşanan selde etkilenenlerin yardımına koşmuştuk. Biz ülkemizin yardım eliyiz. Sadece Sednaya hapishanesinde değiliz diğer ekiplerimiz de farklı noktalarda çalışmalar yürütüyor. Bu zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız.

120 kişi ve 43 araçla buraya geldik. Teknolojik araç gerekçelerimizle beraber bu çalışmayı yapacağız. Burada insanlık dışı bir uygulama olduğunu biliyoruz. Aklını kaçıranlar var. Hala hayatta olanlar var mı bunu araştıracağız. Umarım olumlu bir gelişme olur" dedi.

DÜNYA BUNU TAKİP EDECEK

Çalışmaları takip etmek için gelen Şam Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, "AFAD'ın özel ekipmanları ile yapacağı araştırma çok önemli. Sadece hapishanede değil çevresinde de çalışmalar yürütülecek. Sonucunu bütün dünya merakla bekliyor" diye konuştu.