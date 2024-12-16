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Haberler Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1331 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1331 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki bakanlığın personel alım şartları neler? Hangi branşlarda alım olacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AA

Giriş Tarihi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.331 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alacaklarını bildirdi. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki bakanlık hangi branşlarda kaç personel alacak? Personel alım şartları neler? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.331 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.

İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek.

Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.331 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025'te Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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