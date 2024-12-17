Zam oranı üçüncü toplantıya kaldı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı dün yapıldı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLSÜN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da yer aldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz" demişti.

'8 MILYONA KATKI SAĞLAYACAK'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ağar, toplantıda herhangi bir ücret rakamının telaffuz edilmediğini belirtti. Ağar, geçmiş yıllardaki toplantılarda da ücretin hemen belirlenmediğini hatırlatarak, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.