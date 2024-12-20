Yine ‘domuz eti’ ifşası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim ayında yayımlanmaya başlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri açıklandı. Listede, birçok marketin raflarında gördüğümüz 11 firmanın balı sahte çıktı. Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı. İzmir, Aydın ve Muğla'da zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.

DANA DİYE YEDİRDİLER

Türkiye'nin en büyük gıda işletmeleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunduğunun açıklanmasıyla birlikte alevlenen tartışmalara bugün paylaşılan güncelleme ile bir yenisi eklendi. Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine 'domuz eti' tespit edildiği açıklandı. Bir başka bildirim ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose Restoranı'nda satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.