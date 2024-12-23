Altın fiyatları ne kadar? 23 Aralık Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 976 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 629 dolardan işlem görüyor.

Analistler, varlık fiyatlarında Noel tatili öncesi yön arayışının öne çıktığını belirtirken, hafta boyunca tatil nedeniyle fiyatlamaların sığ kalacağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin yönlendirmeleriyle artan satış baskısı, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından sınırlı da olsa yatıştı.