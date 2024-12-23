Yurtdışı alışveriş limiti düşürüldü

YURTDIŞI alışveriş limiti tekrar güncellendi. Kısa süre önce 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülen gümrüksüz alışveriş limiti artık 27 Euro oldu. Alışveriş yaptığınız yurtdışı site ürünü kargo ücretsiz gönderilse bile devlet kargonun 3 Euro olduğunu hesaba sayarak sepetin 27 Euro'dan düşük olması gerekecek. Konu hakkındaki açıklama şöyle yer aldı: "Navlun giderinin dahil olduğu teslim şekillerinde, ibraz edilen fatura, satış fişi veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgede eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı ile navlun gideri ayrı ayrı gösterilir. Navlun giderinin bu belgelerde ayrı gösterilmediği durumlarda, 3 euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Navlun giderinin dahil olmadığı teslim şekillerinde ise, navlun makbuzu ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, 3 euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde eşyanın kıymeti ile navlun gideri taşıma senedinin ilgili bölümlerinde ayrı ayrı beyan edilir."